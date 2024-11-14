Тьяго Скуро может заменить Эду в "Арсенале"

"Арсенал" рассматривает спортивного директора "Монако" Тьяго Скуро на замену покидающему клуб Эду.

На прошлой неделе "Арсенал" внезапно объявил, что Эду подал в отставку с поста спортивного директора. Ожидается, что бразилец начнет трудиться на владельца "Ноттингем Форест" Евангелоса Маринакиса, когда отработает положенные шесть месяцев в Северном Лондоне.



С заменой для Эду связывают некоторых из бывших игроков "Арсенала", включая Пера Мертезакера и Томаша Росицки. Также к "канонирам" сватают Роберто Олабе, который только что внезапно покинул "Реал Сосьедад".



Очередным именем в этом списке, сообщает Daily Mirror, стал Скуро, который занял должность спортивного директора "Монако" после ухода Пола Митчелла в "Ньюкасл" в 2023 году.



Скуро, который ранее провел девять лет на родине в Бразилии в "Брагантино", известен как гуру по ведению переговоров. Например, минувшим летом Тьяго заставил "Милан" потратиться на полузащитника Юссуфа Фофана, хотя у того оставался год по контракту с "Монако".