Тьяго Скуро может заменить Эду в "Арсенале"
"Арсенал" рассматривает спортивного директора "Монако" Тьяго Скуро на замену покидающему клуб Эду.
На прошлой неделе "Арсенал" внезапно объявил, что Эду подал в отставку с поста спортивного директора. Ожидается, что бразилец начнет трудиться на владельца "Ноттингем Форест" Евангелоса Маринакиса, когда отработает положенные шесть месяцев в Северном Лондоне.
С заменой для Эду связывают некоторых из бывших игроков "Арсенала", включая Пера Мертезакера и Томаша Росицки. Также к "канонирам" сватают Роберто Олабе, который только что внезапно покинул "Реал Сосьедад".
Очередным именем в этом списке, сообщает Daily Mirror, стал Скуро, который занял должность спортивного директора "Монако" после ухода Пола Митчелла в "Ньюкасл" в 2023 году.
Скуро, который ранее провел девять лет на родине в Бразилии в "Брагантино", известен как гуру по ведению переговоров. Например, минувшим летом Тьяго заставил "Милан" потратиться на полузащитника Юссуфа Фофана, хотя у того оставался год по контракту с "Монако".
14.11.2024 09:00
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