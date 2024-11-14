Кейн "приятно удивлен" назначением Тухеля в сборной Англии

Капитан сборной Англии Харри Кейн признался, что он был "приятно удивлен" назначением Томаса Тухеля на должность национальной команды.

После матчей Лиги Наций против Греции и Ирландии на этой неделе временный тренер англичан Ли Карсли передаст сборную Тухелю, который будет готовить "трех львов" к Чемпионату Мира 2026 года.



В прошлом сезоне Кейну довелось поработать с Тухелем в "Баварии". И хотя та кампания завершилась для гранда Бундеслиги без трофеев, у Харри осталось самое приятное впечатление насчет Томаса.



"Если честно, я был удивлен. Я не ожидал этого. Я работал с Томасом в прошлом году, и у нас с ним были действительно хорошие отношения. Я ожидал, что он вернется в клубный футбол, но я остался приятно удивлен. Он сыграл важную роль в моем переходе в "Баварию". Он — разносторонний человек, и у меня есть ощущение, что он добавит много энергии и страсти команде".



"Вы должны постараться выбрать лучшего тренера для победы на большом турнире, и именно на этой стадии находимся мы сейчас. Осталось сделать один шаг и победить, а Томас обладает духом победителя. Особенно он успешен в турнирах на вылет".



"В плане тактики он является одним из лучших тренеров. В "Баварии" у него была определенная манера работы, но она отличалась от "Челси", и будет интересно посмотреть, как это будет у нас. В плане тактики он обладает удивительными мозгами, и он понимает все маленькие детали, которые имеют значение", — цитирует Кейна The Independent.