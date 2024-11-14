Дэвид Кут попался нюхающим белый порошок
В социальных сетях распространилось новое видео с рефери Премьер-Лиги Дэвидом Кутом, который на сей раз нюхает белый порошок.
Напомним, у Кута возникли большие проблемы после того, как судейскому корпусу и FA стало известно о видео, на котором Дэвид оскорбляет "Ливерпуль" и бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа.
Новое видео, опубликованное изданием The Sun, может совсем похоронить карьеру Кута, потому что на записи, сделанной во время Евро-2024 в Германии Евро-2024, Дэвид нюхает белый порошок через свернутую в трубочку долларовую купюру.
Официальный представитель судейского корпуса уже подтвердил BBC, что возглавляемая Ховардом Уэббом организация осведомлена о новой публикации и относится к ней "очень серьезно".
Добавим, в данный момент Кут отстранен от судейства и дожидается результатов расследований судейского корпуса и Ассоциации.
14.11.2024 06:00
Просмотров: 1179
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да это же сургутский мельшот занюхивает стиральный порошок. Досю. По носу узнаётся.
(ответить)
Дэвид нюхает белый порошок через свернутую в трубочку долларовую купюру.
Источник: http://fapl.ru/posts/111199/?c=1
Купюра и порошок, допустим, есть, но где лицо самого Дэвида в процессе. Да и что именно за порошок, может стиральный, мало чем дебики увлекаются в свободное время.
Так можно, что угодно монтировать.
(ответить)
Хахахахаха теперь понимаете какие хеусосы судят матчи в АПЛ, разогнать нахуй всех уебков во главе с этим лысым чмошником на ховарде вебе и его ебаное пгмол
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий