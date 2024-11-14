Дэвид Кут попался нюхающим белый порошок

Дэвид Кут В социальных сетях распространилось новое видео с рефери Премьер-Лиги Дэвидом Кутом, который на сей раз нюхает белый порошок.

Напомним, у Кута возникли большие проблемы после того, как судейскому корпусу и FA стало известно о видео, на котором Дэвид оскорбляет "Ливерпуль" и бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа.

Новое видео, опубликованное изданием The Sun, может совсем похоронить карьеру Кута, потому что на записи, сделанной во время Евро-2024 в Германии Евро-2024, Дэвид нюхает белый порошок через свернутую в трубочку долларовую купюру.

Официальный представитель судейского корпуса уже подтвердил BBC, что возглавляемая Ховардом Уэббом организация осведомлена о новой публикации и относится к ней "очень серьезно".

Добавим, в данный момент Кут отстранен от судейства и дожидается результатов расследований судейского корпуса и Ассоциации.


Метки Кут, происшествия, рефери

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2024 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1179

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  1. hachidlo 14.11.2024 06:45 # hachidlo
    Да это же сургутский мельшот занюхивает стиральный порошок. Досю. По носу узнаётся.

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  2. alexomck 14.11.2024 06:37 # alexomck
    Дэвид нюхает белый порошок через свернутую в трубочку долларовую купюру.

    Источник: http://fapl.ru/posts/111199/?c=1

    Купюра и порошок, допустим, есть, но где лицо самого Дэвида в процессе. Да и что именно за порошок, может стиральный, мало чем дебики увлекаются в свободное время.
    Так можно, что угодно монтировать.

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  3. bangladesh 14.11.2024 06:27 # bangladesh
    Хахахахаха теперь понимаете какие хеусосы судят матчи в АПЛ, разогнать нахуй всех уебков во главе с этим лысым чмошником на ховарде вебе и его ебаное пгмол

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