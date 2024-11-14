Дэвид Кут попался нюхающим белый порошок

В социальных сетях распространилось новое видео с рефери Премьер-Лиги Дэвидом Кутом, который на сей раз нюхает белый порошок.

Напомним, у Кута возникли большие проблемы после того, как судейскому корпусу и FA стало известно о видео, на котором Дэвид оскорбляет "Ливерпуль" и бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа.



Новое видео, опубликованное изданием The Sun, может совсем похоронить карьеру Кута, потому что на записи, сделанной во время Евро-2024 в Германии Евро-2024, Дэвид нюхает белый порошок через свернутую в трубочку долларовую купюру.



Официальный представитель судейского корпуса уже подтвердил BBC, что возглавляемая Ховардом Уэббом организация осведомлена о новой публикации и относится к ней "очень серьезно".



Добавим, в данный момент Кут отстранен от судейства и дожидается результатов расследований судейского корпуса и Ассоциации.



