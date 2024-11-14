Брантуэйт стал девятой потерей сборной Англии

Девятой потерей сборной Англии в этот международный перерыв стал защитник "Эвертона" Джаррад Брантуэйт.

Изначально вызвав 26 игроков на матчи Лиги Наций против Греции и Ирландии, временный тренер англичан Ли Карсли сразу недосчитался восьми, которые сослались на травмы.



22-летний Брантуэйт оказался среди тех, кто был дополнительно вызван в сборную на место выбывших, однако последние дни Джаррад тренировался отдельно от партнеров по причине повреждения, которое беспокоило его в первые недели сезона.



В итоге Карсли и медицинский штаб сборной решили, что Брантуэйту будет лучше вернуться в расположение своего клуба. На место Джаррада был приглашен Джарелл Куанса из "Ливерпуля", сообщает Daily Mail.