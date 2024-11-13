Фернандеш: "Это правильный момент для прихода Аморима"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался по поводу прихода Рубена Аморима на должность главного тренера "красных дьяволов".

Матч против "Ипсвича" 24 ноября станет дебютным для Аморима в качестве главного тренера "Юнайтед". И хотя Фернандеш не успел пересечься с Рубеном в "Спортинге", Бруну придерживается самого высокого мнения насчет своего соотечественника.



"Это правильный момент для его прихода, чтобы он привнес свою энергию, свои качества и свои познания футбола, потому что он творил очень особенные вещи в "Спортинге".



"Я видел почти все его матчи в "Спортинге". Он — тот, кто вернул чувство восторга в клуб. Он привнес много хороших вещей в клуб, и я надеюсь, он сможет сделать то же самое здесь, потому что иногда человек может изменить энергетику места, если это правильный момент".



"Они около 20 лет не выигрывали лигу, и он привел их к победе в лиге. Он сделал это дважды за четыре года с действительно молодой командой, находившейся в процессе изменений. Надеюсь, это будет момент успеха для нас", — сообщил Фернандеш MUTV.