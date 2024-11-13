Кейн: "Сборная Англии прежде всего"

Капитан сборной Англии Харри Кейн выразил свое разочарование тем, что сразу восемь игроков отказались от вызова в национальную команду.

Относительно своей оригинальной заявки на матчи Лиги Наций против Греции и Ирландии временный тренер англичан Ли Карсли недосчитался беспрецедентного количества игроков — восьми.



По слухам, игроки отказались от поездки в сборную под давлением своих клубов, у которых впереди сложнейший отрезок сезона, однако Кейна такое отношение расстраивает.



"Саутгейт (предшественник Карсли) вернул удовольствие от игры за сборную Англии. На каждый сбор ты приезжаешь с волнением, каждый сбор люди хотят играть за сборную Англии, и это самое важное".



"Думаю, сборная Англии идет прежде всего. Сборная Англии идет прежде клуба, потому что это самая важная вещь для профессионального футболиста".



"Гарет был убежден насчет этого, и он не боялся принимать решения, если некоторые игроки начинали отступать от этого".



"Если честно, мне это совершенно не нравится. Сборная Англии идет прежде всего прочего, прежде любой клубной ситуации", — цитирует Кейна Sky Sports.