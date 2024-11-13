Мареска заявил, что Нкунку может стать основным игроком в Премьер-Лиге

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что нападающий Кристофер Нкунку может стать основным игроком команды в Премьер-Лиге.

Нкунку является лучшим бомбардиром "Челси" в этом сезоне, забив 10 голов в 17 матчах с учетом всех соревнований, однако в рамках Премьер-Лиги Кристофер лишь однажды выходил в старте.



Нкунку уже связывают с уходом из "Челси" в январе или по окончании сезона, однако Мареска уверяет, что роль 26-летнего француза может быстро измениться.



"Будучи снаружи, вам может быть сложно мне поверить, но это не так, что у нас две команды".



"Игроки, которые сыграли сегодня (против "Арсенала"), могут сыграть в Лиге Конференций через три недели, а те, кто играют в Лиге Конференций, могут сыграть в Премьер-Лиге".



"Жоау Фелиш может играть в Премьер-Лиге. Нкунку может играть в Премьер-Лиге. Все они могут играть в Премьер-Лиге".



"Я всегда повторяю одно и то же. Только то, что они сыграли сегодня, не означает, что они сыграют в следующем матче. Ты должен сражаться за свое место и показывать правильную игру", — сообщил Мареска Stadium Astro.