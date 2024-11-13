"Арсенал" следит за Субименди

"Арсенал" заинтересован в приобретении полузащитника испанского "Реал Сосьедад" Мартина Субименди.

Только минувшим летом "Арсенал" приобрел у "Реал Сосьедад" Микеля Мерино за 31.6 млн. фунтов. Помимо этого, клуб из Сан-Себастьяна проводил в "Атлетико" Робена Ле Нормана.



В том числе из-за ухода двух ключевых игроков 25-летний Субименди решил не создавать дополнительных трудностей "Реал Сосьедад" и остался в родном клубе, отвергнув интерес "Ливерпуля".



По информации The Independent, "Арсенал" ожидает, что следующим летом Субименди будет открыт к уходу на повышение, и "канониры" готовы поманить Мартина возможностью воссоединиться с Мерино в Северном Лондоне.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета в любом случае планирует приобрести полузащитника опорного плана следующим летом.



Контракт Субименди с "Реал Сосьедад" предусматривает отступные, поэтому Мартин является хозяином своей судьбы.



Правда, следующим летом свой интерес к Субименди может возобновить "Ливерпуль", а также ходят слухи, что "Сити" готов попытаться купить Мартина уже в январе на подмену травмированному Родри.