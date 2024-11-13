"Ливерпуль" обсуждает покупку Мармуша

"Ливерпуль" приступил к согласованию трансфера нападающего немецкого "Айнтрахта" Омара Мармуша.

25-летний Мармуш впечатляющим образом начал новый сезон, забив 11 голов и отдав семь результативных передач при 10 выходах в стартовом составе в рамках Бундеслиги.



Своей игрой Мармуш, партнер звезды "Ливерпуля" Мохамеда Салах по сборной Египта, привлек внимание многих грандов Европы, однако "красные" находятся на шаг впереди.



Как сообщает Bild, "Ливерпуль" не просто ведет переговоры о приобретении Мармуша, но и является наиболее предпочтительным направлением для самого Омара.



Однако Мармуш счастлив во Франкфурте и вариант со сменой клуба в январе не рассматривает, планируя уйти на повышение уже следующим летом.



Ожидается, что "Айнтрахт" потребует за Мармуша до 50 миллионов фунтов.