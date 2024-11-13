Бентанкуру грозит дисквалификация на семь матчей за расизм

Родриго Бентанкур Полузащитнику "Тоттенхэма" Родриго Бентанкуру грозит многоматчевая дисквалификация за оскорбление своего партнера по команде Сона Хен Мина.

Напомним, минувшим летом Бентанкур неудачно пошутил в эфире уругвайского телеканала, заявив, что не может отличить Сона от других азиатов.

Шутка о том, что все азиаты на одного лицо, вызвал бурю негодования в социальных сетях, и Бентанкур был вынужден много извиняться — как публично, как и перед самим капитаном сборной Южной Кореи.

Затем Сон подтвердил, что принял извинения Бентанкура, однако на этом инцидент не был исчерпан, потому что свои обвинения в адрес Родриго выдвинула FA.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, сейчас Ассоциация готовится вынести свой вердикт, и с высокой вероятностью это будет дисквалификация сразу на семь матчей.

Данная дисквалификация не будет распространена на Лигу Европы и коснется только внутренних соревнований. Среди прочих матчей, Бентанкуру придется пропустить четвертьфинал Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".


Метки FA, Бентанкур, дисквалификации, расизм, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 13.11.2024 17:54 # tigerpool
    Помнится, другой недалёкий из «Сити», кажется бернарду, тоже неудачно пошутил над Менди, сравнив его с персонажем из мультфильма. Тогда, если не ошибаюсь, ему дали дисквалификацию на один или два матча. Если сейчас за расизм против азиата дадут семь матчей, а за подобное в адрес темнокожего — два, это уже будет попахивать расизмом со стороны самой ФА.

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  2. drogba11cool 13.11.2024 17:35 # drogba11cool
    Разорвать контракт с петухом позорным

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