Бентанкуру грозит дисквалификация на семь матчей за расизм

Полузащитнику "Тоттенхэма" Родриго Бентанкуру грозит многоматчевая дисквалификация за оскорбление своего партнера по команде Сона Хен Мина.

Напомним, минувшим летом Бентанкур неудачно пошутил в эфире уругвайского телеканала, заявив, что не может отличить Сона от других азиатов.



Шутка о том, что все азиаты на одного лицо, вызвал бурю негодования в социальных сетях, и Бентанкур был вынужден много извиняться — как публично, как и перед самим капитаном сборной Южной Кореи.



Затем Сон подтвердил, что принял извинения Бентанкура, однако на этом инцидент не был исчерпан, потому что свои обвинения в адрес Родриго выдвинула FA.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, сейчас Ассоциация готовится вынести свой вердикт, и с высокой вероятностью это будет дисквалификация сразу на семь матчей.



Данная дисквалификация не будет распространена на Лигу Европы и коснется только внутренних соревнований. Среди прочих матчей, Бентанкуру придется пропустить четвертьфинал Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".