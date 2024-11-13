Бентанкуру грозит дисквалификация на семь матчей за расизм
Полузащитнику "Тоттенхэма" Родриго Бентанкуру грозит многоматчевая дисквалификация за оскорбление своего партнера по команде Сона Хен Мина.
Напомним, минувшим летом Бентанкур неудачно пошутил в эфире уругвайского телеканала, заявив, что не может отличить Сона от других азиатов.
Шутка о том, что все азиаты на одного лицо, вызвал бурю негодования в социальных сетях, и Бентанкур был вынужден много извиняться — как публично, как и перед самим капитаном сборной Южной Кореи.
Затем Сон подтвердил, что принял извинения Бентанкура, однако на этом инцидент не был исчерпан, потому что свои обвинения в адрес Родриго выдвинула FA.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, сейчас Ассоциация готовится вынести свой вердикт, и с высокой вероятностью это будет дисквалификация сразу на семь матчей.
Данная дисквалификация не будет распространена на Лигу Европы и коснется только внутренних соревнований. Среди прочих матчей, Бентанкуру придется пропустить четвертьфинал Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".
13.11.2024 17:00
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Помнится, другой недалёкий из «Сити», кажется бернарду, тоже неудачно пошутил над Менди, сравнив его с персонажем из мультфильма. Тогда, если не ошибаюсь, ему дали дисквалификацию на один или два матча. Если сейчас за расизм против азиата дадут семь матчей, а за подобное в адрес темнокожего — два, это уже будет попахивать расизмом со стороны самой ФА.
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