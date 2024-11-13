"Бавария" готова отпустить Сане в Премьер-Лигу

Немецкая "Бавария" готова отпустить вингера Лероя Сане, в услугах которого заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

"Арсенал" уже довольно давно ищет атакующего игрока, который помог бы разгрузить Букайо Сака.



"Юнайтед" в свою очередь находится на пороге очередной перестройки, связанной с приходом Рубена Аморима на должность главного тренера.



По информации Bild, оба английских гранда положили глаз на Сане, который уже имеет опыт выступлений в Премьер-Лиге, отыграв четыре сезона за "Манчестер Сити".



Действующий контракт Сане истекает в конце сезона, и "Бавария" приложила определенные усилия, чтобы склонить 28-летнего игрока сборной Германии к новой сделке, но тщетно.



В Мюнхене считают, что Сане обходится из клубу слишком дорого, и готовы заключить новый контракт только с понижением зарплаты на 25 процентов, что не устраивает Лероя.



По всей видимости теперь Сане покинет "Баварию". Если клуб из Мюнхене не сможет найти покупателя на Лероя в январе, то вингер уйти свободным агентом в конце сезона.