"Бавария" готова отпустить Сане в Премьер-Лигу
Немецкая "Бавария" готова отпустить вингера Лероя Сане, в услугах которого заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
"Арсенал" уже довольно давно ищет атакующего игрока, который помог бы разгрузить Букайо Сака.
"Юнайтед" в свою очередь находится на пороге очередной перестройки, связанной с приходом Рубена Аморима на должность главного тренера.
По информации Bild, оба английских гранда положили глаз на Сане, который уже имеет опыт выступлений в Премьер-Лиге, отыграв четыре сезона за "Манчестер Сити".
Действующий контракт Сане истекает в конце сезона, и "Бавария" приложила определенные усилия, чтобы склонить 28-летнего игрока сборной Германии к новой сделке, но тщетно.
В Мюнхене считают, что Сане обходится из клубу слишком дорого, и готовы заключить новый контракт только с понижением зарплаты на 25 процентов, что не устраивает Лероя.
По всей видимости теперь Сане покинет "Баварию". Если клуб из Мюнхене не сможет найти покупателя на Лероя в январе, то вингер уйти свободным агентом в конце сезона.
13.11.2024 16:00
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Если Салах все -таки решит свалить, то и нам был бы интересен.
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