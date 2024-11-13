Эдегор объяснил свою поездку в сборную Норвегии

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор объяснил свою короткую поездку в сборную Норвегии.

Успев сыграть только два матча за "Арсенал" после своей травмы лодыжки, Эдегор — к разочарованию своего клуба — был вызван в сборную Норвегии.



Однако Эдегор лишь показался норвежским медикам и сразу же вернулся в расположение своего клуба на лечение. По словам Мартина, он решил, что так будет лучше всего для его здоровья.



"Я продержался во время матча на выходных, но это был довольно резкий переход от последних девяти недель. В такого рода процессе, будучи травмированным, ты не можешь внезапно стать совершенно здоровым".



"Существует реакция организма, и вместе с медицинским штабом сборной Норвегии мы решили, что для меня будет лучше вернуться и полностью восстановиться".



"У нас был открытый и милый диалог. Я разговаривал со Столе Сольбаккеном с момента своей травмы, а в последние недели — еще чаще. Дело не в том, что сказал "Арсенал" или сказал Столе. Дело в моей ситуации".



"Да, это мой выбор, но я его сделал после консультации с медиками сборной. Мы пришли к соглашению, но в конце концов я сделал этот выбор, исходя из потребностей своего организма", — цитирует Эдегора Evening Standard.