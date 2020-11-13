"Реал" готов ускорить переход Александер-Арнольда

Испанский "Реал" задумался о том, чтобы ускорить переход защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда.

Ранее пресса сообщала, что "Реал" рассматривает Александер-Арнольда своей приоритетной трансферной целью и собирается подписать Трента свободным агентом следующим летом, когда истекает контракт игрока сборной Англии.



Однако травма Дани Кархвахаля заставила "Реал" скорректировать свои планы. В прошлом месяце 32-летний испанец получил травму крестообразных связок колена и в этом сезоне уже не сыграет. Это стало очередным ударом по команде Карло Анчелотти, которая ранее лишилась Эдера Милитао и Давида Алабы.



Как утверждает испанская газета Marca, теперь "Реал" попытается заполучить Александер-Арнольда уже в январе. Для этого гранду Ла Лиги придется договариваться с "Ливерпулем".



Добавим, 26-летний Александер-Арнольд является ключевым игроком "Ливерпуля" при Арне Слоте, выходя в стартовом составе на все матчи "красных" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов в этом сезоне.