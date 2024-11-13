Маласиа сыграл впервые за 534 дня

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Тирелл Маласиа сыграл в футбол впервые за 534 дня.

Предыдущий раз Маласиа выходил на футбольное поле еще за сборную Голландии против Хорватии в Лиге Наций в июне 2023. За "Юнайтед" Тирелл не играет и того дольше — с 28 мая 2023.



Однако накануне вечером Маласиа сыграл целый тайм за команду U-21 "Юнайтед" против "Хаддерсфилда" в рамках Трофея Футбольной Лиги. Правда, "красные дьяволы" были биты представителем Лиги Один со счетом 4:1.



После своего перехода из "Фейеноорда" летом 2022 Маласиа сыграл только 39 матчей, целиком пропустив сезон 2023/24.



Примечательно, что 25-летний голландец возвращается в строй одновременно со своим конкурентом по позиции Люком Шоу, который тоже пока не сыграл ни минуты за первую команду "Юнайтед" в этом сезоне.