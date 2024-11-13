Опальный рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут может найти пристанище в Саудовской Аравии.

Напомним, судейский корпус и FA начали свои расследования в отношении Кута, который на видео, распространившемся в социальных сетях, оскорбляет "Ливерпуль" и бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа.



42-летний Кут был немедленно отстранен от судейства в Премьер-Лиге, а также не поехал обслуживать матчи сборных в этот международный перерыв.



По информации The Sun, Кут уже смирился с тем, что ему больше не суждено обслуживать матчи Премьер-Лиги и готов уйти по собственному желанию, прежде чем он будет уволен.



А Daily Mail добавляет, что Кут может найти пристанище в саудовском первенстве. На Ближнем Востоке не переживают по поводу репутации арбитра, который в Англии получает 100,000 фунтов в год.



Саудовская лига продолжает работать над повышением своих стандартов во всех отношения, и приглашение высококвалифицированных рефери является частью этой стратегии.