Уэбб объяснил, почему Адарабиойо не был удален, в отличие от Салиба

Тосин Адарабиойо Глава судейского корпуса Ховард Уэбб объяснил, почему Тосин Адарабиойо из "Челси" избежал удаления против "Ливерпуля" в отличии от защитника Вильяма Салиба, совершившего фол последней надежды против "Борнмута".

Многие болельщики обратили внимание, что Адарабиойо, остановивший прорыв нападающего "Ливерпуля"Диогу Жоты в матче Премьер-Лиги на "Энфилде" 20 октября, был в весьма похожей ситуации, как и Салиба днем ранее на "Виталити".

В этих двух ситуациях рефери приняли разные решения, и Уэбб не видит здесь ошибки.

"Эти две ситуации сравнивали, потому что они случились в одном туре. Так часть бывает. В случае с Тосином рефери показал желтую карточку за срыв перспективной атаки".

"Рефери посчитал, что это не тянет на лишение явной голевой возможности, потому что мяч по дуге уходил направо".

"В случае с Салиба мяч шел по направлению центра. Другой ключевой аспект, на мой взгляд, заключается в том, что Леви Колуилл был довольно близок. Это случилось далеко от ворот, и нет сомнений, что Колуилл имел бы возможность повлиять на эту ситуацию".

"Я согласен с желтой карточкой в этой ситуации", — сообщил Уэбб в эфире Sky Sports.


Метки PGMOL, Адарабиойо, Арсенал, Салиба, Уэбб, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2024 11:00

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  1. stevens 13.11.2024 11:32 # stevens
    Что имеем по итогу? Энцо Хуеска отсосал большой и толстый судейский член, как это сейчас сделал skydreams - один из абсолютно ебанутых фонадов абсолютно ебанутого лондонского футбольного клуба «Щленще».

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  2. skydreams 13.11.2024 11:11 # skydreams
    Что имеем по итогу? Жк дали справедливо, пеналя не было, потому что Джонс сыграл рукой, не поставили 100% пеналь на Санчо.

    Справедливо

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  3. gigant 13.11.2024 11:09 # gigant
    Уебб пес фергюсона

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