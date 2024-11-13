Уэбб объяснил, почему Адарабиойо не был удален, в отличие от Салиба
Глава судейского корпуса Ховард Уэбб объяснил, почему Тосин Адарабиойо из "Челси" избежал удаления против "Ливерпуля" в отличии от защитника Вильяма Салиба, совершившего фол последней надежды против "Борнмута".
Многие болельщики обратили внимание, что Адарабиойо, остановивший прорыв нападающего "Ливерпуля"Диогу Жоты в матче Премьер-Лиги на "Энфилде" 20 октября, был в весьма похожей ситуации, как и Салиба днем ранее на "Виталити".
В этих двух ситуациях рефери приняли разные решения, и Уэбб не видит здесь ошибки.
"Эти две ситуации сравнивали, потому что они случились в одном туре. Так часть бывает. В случае с Тосином рефери показал желтую карточку за срыв перспективной атаки".
"Рефери посчитал, что это не тянет на лишение явной голевой возможности, потому что мяч по дуге уходил направо".
"В случае с Салиба мяч шел по направлению центра. Другой ключевой аспект, на мой взгляд, заключается в том, что Леви Колуилл был довольно близок. Это случилось далеко от ворот, и нет сомнений, что Колуилл имел бы возможность повлиять на эту ситуацию".
"Я согласен с желтой карточкой в этой ситуации", — сообщил Уэбб в эфире Sky Sports.
13.11.2024 11:00
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Что имеем по итогу? Энцо Хуеска отсосал большой и толстый судейский член, как это сейчас сделал skydreams - один из абсолютно ебанутых фонадов абсолютно ебанутого лондонского футбольного клуба «Щленще».
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Что имеем по итогу? Жк дали справедливо, пеналя не было, потому что Джонс сыграл рукой, не поставили 100% пеналь на Санчо.
Справедливо
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Уебб пес фергюсона
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