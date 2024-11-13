Уэбб объяснил, почему Адарабиойо не был удален, в отличие от Салиба

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб объяснил, почему Тосин Адарабиойо из "Челси" избежал удаления против "Ливерпуля" в отличии от защитника Вильяма Салиба, совершившего фол последней надежды против "Борнмута".

Многие болельщики обратили внимание, что Адарабиойо, остановивший прорыв нападающего "Ливерпуля"Диогу Жоты в матче Премьер-Лиги на "Энфилде" 20 октября, был в весьма похожей ситуации, как и Салиба днем ранее на "Виталити".



В этих двух ситуациях рефери приняли разные решения, и Уэбб не видит здесь ошибки.



"Эти две ситуации сравнивали, потому что они случились в одном туре. Так часть бывает. В случае с Тосином рефери показал желтую карточку за срыв перспективной атаки".



"Рефери посчитал, что это не тянет на лишение явной голевой возможности, потому что мяч по дуге уходил направо".



"В случае с Салиба мяч шел по направлению центра. Другой ключевой аспект, на мой взгляд, заключается в том, что Леви Колуилл был довольно близок. Это случилось далеко от ворот, и нет сомнений, что Колуилл имел бы возможность повлиять на эту ситуацию".



"Я согласен с желтой карточкой в этой ситуации", — сообщил Уэбб в эфире Sky Sports.



