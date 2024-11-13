Родри поведал, как его будущее зависит от Гвардиолы

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри рассказал, какое влияние уход главного тренера Хосепа Гвардиолы мог бы оказать на его будущее.

Контракт Гвардиолы с "Сити" истекает в конце сезона, а значит травмированный в данный момент Родри, возможно, уже сыграл свой последний матч при Хосепе.



Но даже если Гвардиола уйдет, это не будет обязательно значить, что Родри тоже начнет паковать чемоданы.



"Ты хочешь, чтобы тебя окружали лучшие. Так было до Пепа и будет после. Когда он уйдет, вещи изменятся, но "Сити" продолжит быть "Сити".



"Мне нравится жить настоящим, и у меня есть контракт со своим клубом, и я очень счастлив здесь".



"Не имеет смысла закрывать или открывать двери. Я по-прежнему испытываю страсть к испанской лиге, но английская лига — особенная. Я в клубе, где мне очень комфортно. Мне бы пришлось много подумать насчет ухода", — цитирует Родри talkSPORT.