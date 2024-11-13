Джеррард открыт к возвращению в Англию
Главный тренер саудовского "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард открыт к возвращению в английский футбол.
Джеррард тренирует "Аль-Иттифак" с июля 2023. В данный момент подопечные Стивена занимают 12-е место из 18 возможных в саудовском первенстве, выиграв лишь три из 10 матчей этого сезона.
Немногочисленные болельщики "Аль-Иттифака" уже давно выражают свое недовольство Джеррардом, однако Стивену не грозит увольнение.
Как сообщает TEAMtalk, "Аль-Иттифак" очень дорожит Джеррадом, рассматривая того не просто главным тренером, но и амбассадором всего саудовского футбола.
Если Джеррард и покинет "Аль-Иттифак", то, скорее, не будет уволен, а уйдет сам. Утверждается, что одним глазом легенда "Ливерпуля" рассматривает возможности, которые у него могут быть на родине.
Семья Джеррарда до сих пор большую часть времени проводит в Англии, и бывший наставник "Астон Виллы" готов вернуться домой, если это будет правильная возможность.
Только в этом году три неназванных клуба из Англии обращались к Джеррарду.
13.11.2024 09:00
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