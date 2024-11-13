Джеррард открыт к возвращению в Англию

Стивен Джеррард Главный тренер саудовского "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард открыт к возвращению в английский футбол.

Джеррард тренирует "Аль-Иттифак" с июля 2023. В данный момент подопечные Стивена занимают 12-е место из 18 возможных в саудовском первенстве, выиграв лишь три из 10 матчей этого сезона.

Немногочисленные болельщики "Аль-Иттифака" уже давно выражают свое недовольство Джеррардом, однако Стивену не грозит увольнение.

Как сообщает TEAMtalk, "Аль-Иттифак" очень дорожит Джеррадом, рассматривая того не просто главным тренером, но и амбассадором всего саудовского футбола.

Если Джеррард и покинет "Аль-Иттифак", то, скорее, не будет уволен, а уйдет сам. Утверждается, что одним глазом легенда "Ливерпуля" рассматривает возможности, которые у него могут быть на родине.

Семья Джеррарда до сих пор большую часть времени проводит в Англии, и бывший наставник "Астон Виллы" готов вернуться домой, если это будет правильная возможность.

Только в этом году три неназванных клуба из Англии обращались к Джеррарду.


Метки Аль-Иттифак, Джеррард, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2024 09:00

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  1. gucman 13.11.2024 09:45 # gucman
    Пса даже арабы погнали палками. Можно в Челси приютить бедолагу, охранять Кобхэм, к примеру.

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  2. drogba11cool 13.11.2024 09:40 # drogba11cool
    Питомец Демба Ба

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