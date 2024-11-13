Агуэро считает, что "Сити" остается фаворитом на титул
Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что "горожане" остаются фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.
На этот международный перерыв "Сити" ушел, потерпев четыре поражения подряд с учетом всех соревнований, чего прежде еще не случалось в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы.
Однако для "Сити" еще ничего не потеряно, и отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет только пять очков, поэтому Агуэро убежден, что "горожане" будут играть на победу.
"Думаю, "Сити" — фаворит на победу везде, включая Премьер-Лигу, клубный Чемпионат Мира и Лигу Чемпионов".
"За что бы "Сити" ни играл, они будут уверенными фаворитами. Думаю, это зависит от духа, потому что быть фаворитами — это не всегда просто".
"Сити" достиг того, чего достиг, потому то Пеп знает, как поддерживать этот дух", — сообщил Агуэро Sky Sports.
13.11.2024 08:00
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