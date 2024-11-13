Уэбб высказался насчет скандала с Кутом

Ховард Уэбб Глава судейского корпуса Ховард Уэбб высказался насчет скандала с рефери Премьер-Лиги Дэвидои Кутом.

Напомним, Кут оказался в эпицентре скандала после того, как в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Дэвид оскорбляет "Ливерпуль" и бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа.

Судейский корпус немедленно отстранил Кута от работы, а также открыл свое расследование, и пока Уэбб не берется судить поступок своего подопечного.

"Мы осведомлены о видео, которое циркулирует в социальных сетях. Мы начали расследование. Один из наших рефери, Дэвид Кут, ожидает исхода этого расследования. Я не могу ничего добавить к этому", — сообщил Уэбб в эфире Sky Sports.


Метки PGMOL, Кут, Ливерпуль, рефери, Уэбб

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2024 07:00

Количество просмотров Просмотров: 413

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Последние комментарии:




  1. vals1702 13.11.2024 07:17 # vals1702
    два сапога) отмажут эту мразь

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  2. hachidlo 13.11.2024 07:12 # hachidlo
    Опять гей меньшинства и соя пытаются отменить белого натурала.

    #NoLGBTpool

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