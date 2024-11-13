Уэбб высказался насчет скандала с Кутом
Глава судейского корпуса Ховард Уэбб высказался насчет скандала с рефери Премьер-Лиги Дэвидои Кутом.
Напомним, Кут оказался в эпицентре скандала после того, как в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Дэвид оскорбляет "Ливерпуль" и бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа.
Судейский корпус немедленно отстранил Кута от работы, а также открыл свое расследование, и пока Уэбб не берется судить поступок своего подопечного.
"Мы осведомлены о видео, которое циркулирует в социальных сетях. Мы начали расследование. Один из наших рефери, Дэвид Кут, ожидает исхода этого расследования. Я не могу ничего добавить к этому", — сообщил Уэбб в эфире Sky Sports.
13.11.2024 07:00
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