Уэбб высказался насчет скандала с Кутом

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб высказался насчет скандала с рефери Премьер-Лиги Дэвидои Кутом.

Напомним, Кут оказался в эпицентре скандала после того, как в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Дэвид оскорбляет "Ливерпуль" и бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа.



Судейский корпус немедленно отстранил Кута от работы, а также открыл свое расследование, и пока Уэбб не берется судить поступок своего подопечного.



"Мы осведомлены о видео, которое циркулирует в социальных сетях. Мы начали расследование. Один из наших рефери, Дэвид Кут, ожидает исхода этого расследования. Я не могу ничего добавить к этому", — сообщил Уэбб в эфире Sky Sports.