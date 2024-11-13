Лучшие голы Премьер-Лиги в октябре (ВИДЕО)

Лучшие голы Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в октябре 2024 года.


Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2024 06:00

Количество просмотров Просмотров: 342

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 13.11.2024 07:33 # zaeba1l
    1 Ливерпуль 11 28


    Любители членососв, сосити мандавошек, арсосала завидуйте молча.

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  2. vals1702 13.11.2024 07:21 # vals1702
    гавно - голы

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  3. hachidlo 13.11.2024 06:22 # hachidlo
    Ни одного гола игрока Залупупузинца. Почему так? Дэвид Кут сейчас вам расскажет.

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  4. chelsea-69 13.11.2024 06:15 # chelsea-69
    Гвардиол - исполнил
    Комбинация - Джексон

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  5. wengerrrro 13.11.2024 06:10 # wengerrrro
    голы конечно скудные

    Арсеналу надо тратить 100 млн на дьекереша(шешко), жегрову и буаноноте

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