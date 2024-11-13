Лучшие голы Премьер-Лиги в октябре (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в октябре 2024 года.
13.11.2024 06:00
Просмотров: 342
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в октябре 2024 года.
13.11.2024 06:00
Просмотров: 342
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Последние комментарии:
1 Ливерпуль 11 28
Любители членососв, сосити мандавошек, арсосала завидуйте молча.
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гавно - голы
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Ни одного гола игрока Залупупузинца. Почему так? Дэвид Кут сейчас вам расскажет.
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Гвардиол - исполнил
Комбинация - Джексон
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голы конечно скудные
Арсеналу надо тратить 100 млн на дьекереша(шешко), жегрову и буаноноте
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