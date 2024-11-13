Уэбб признал, что пенальти в ворота МЮ против "Вест Хэма" был назначен ошибочно

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб признал, что пенальти в ворота "Манчестер Юнайтед" против "Вест Хэма" был назначен ошибочно.

Эрик Тен Хаг лишился работы главного тренера "Юнайтед" на следующий день после того, как "красные дьяволы" проиграли в гостях у "Вест Хэма" со счетом 2:1 в конце октября.



Решающий гол в матче Премьер-Лиги на Лондонском стадионе был забит в самой концовке с пенальти, назначенного за фол Маттейса Де Лигта на Данни Ингсе, однако Уэббу кажется, что арбитр VAR Майкл Оливер подвел рефери в поле Дэвида Кута, который изначально разрешил продолжить игру.



"Думаю, арбитр VAR Майкл Оливер ввел здесь в заблуждение. Обычно он очень талантлив и надежен. Он был предельно сосредоточен на ситуации с ногой Де Лигта".



"Его нога задела Данни Ингса, без какого-либо контакта с мячом. VAR рассматривает это как явный фол, но я не думаю, что ему следовало вмешиваться".



"Думаю, это ситуация, когда ты должен оставить в силе решение рефери в поле. Внимание же VAR было слишком сосредоточено на замахе ноги Де Лигта".



"Рефери сказано, что они имеют право оставаться при своем изначальном решении, но, конечно, когда они ходят к монитору, они делают это потому, что арбитр VAR заподозрил ошибку. Возможно, здесь это не было правильно. Рефери должен посмотреть в монитор свежими глазами и принять решение", — сообщил Уэбб.