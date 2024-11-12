"Вест Хэм" решил пока не увольнять Лопетеги

"Вест Хэм" решил пока не увольнять своего главного тренера Хулена Лопетеги.

Лопетеги только минувшим летом возглавил "Вест Хэм", получив мощную поддержку на трансферном рынке, однако "молотобойцы" провалили старт минувшего сезона.



В минувший уикенд "Вест Хэм" сыграл без голов против "Эвертона", обнаружив себя всего в пяти очках над зоной вылета Премьер-Лиги.



Однако talkSPORT утверждает, что совладелец "Вест Хэма" Дэвида Салливан пока не собирается выгонять Лопетеги и хочет дать Хулену время на исправление ситуации.



Лопетеги точно не будет уволен в этот международный перерыв. Ожидается, что именно Хулен будет командовать "Вест Хэмом" в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" 25 ноября.