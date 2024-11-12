Педру Гонсалвеш интересен "Юнайтед"
Атакующий полузащитник португальского "Спортинга" Педру Гонсалвеш вызывает интерес у "Манчестер Юнайтед".
Готовясь сменить Лиссабон на Манчестер, главный тренер Рубен Аморим сразу заявил, что не будет покупать никого из игроков "Спортинга" в январе.
Однако следующим летом таких ограничений перед Аморимом не будет, и сразу несколько звезд "Спортинга" могут надеяться на воссоединение с Рубеном.
Ранее с переходом в "Юнайтед" связывали нападающего Виктора Дьекереша и юного вингера Жеовани Кенда, но Daily Mail называет еще одно имя из числа игроков "Спортинга".
Речь идет о 26-летнем Гонсалвеше, который утвердился ключевым игроком "Спортинга" после того, как лиссабонцы проводили в "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша в 2020 году.
В этом сезоне португальского первенства Педру забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в восьми матчах.
12.11.2024 22:00
Просмотров: 381
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ну все, началось
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий