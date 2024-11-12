Педру Гонсалвеш интересен "Юнайтед"

Педру Гонсалвеш Атакующий полузащитник португальского "Спортинга" Педру Гонсалвеш вызывает интерес у "Манчестер Юнайтед".

Готовясь сменить Лиссабон на Манчестер, главный тренер Рубен Аморим сразу заявил, что не будет покупать никого из игроков "Спортинга" в январе.

Однако следующим летом таких ограничений перед Аморимом не будет, и сразу несколько звезд "Спортинга" могут надеяться на воссоединение с Рубеном.

Ранее с переходом в "Юнайтед" связывали нападающего Виктора Дьекереша и юного вингера Жеовани Кенда, но Daily Mail называет еще одно имя из числа игроков "Спортинга".

Речь идет о 26-летнем Гонсалвеше, который утвердился ключевым игроком "Спортинга" после того, как лиссабонцы проводили в "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша в 2020 году.

В этом сезоне португальского первенства Педру забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в восьми матчах.




Метки Гонсалвеш, Манчестер Юнайтед, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2024 22:00

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