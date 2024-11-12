Клубы Премьер-Лиги интересуются Диоманде

Клубы Премьер-Лиги проявляют интерес к центральному защитнику португальского "Спортинга" Усману Диоманде.

Диоманде проводит очень сильный сезон, выиграв со "Спортингом" все 11 матчей португальского первенства при всего пяти пропущенных голах.



По информации Sky Sport Germany, насчет Диманде поступил уже целый ряд запросов, однако "Бавария" не значится среди клубов, которые хотят 20-летнего ивуарийца.



Зато Диоманде, чей наставник по "Спортингу" Рубен Аморим едва перешел в "Манчестер Юнайтед", очень хотят видеть у себя клубы Премьер-Лиги.



Рассчитанный до 2027 года контракт Диоманде не содержит пункта об отступных, но ожидается, что следующим летом "Спортинг" будет готов отпустить Усмана за 50-60 миллионов евро (42-50 млн. фунтов).