Сон удивлен, что "Тоттенхэм" решил не предлагать ему новый контракт

Сон Хен Мин Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин остался удивлен решением клуба не предлагать ему новый контракт.

Ранее осенью стало известно, что "Тоттенхэм" решил воспользоваться своей опцией по продлению действующего контракта Сона на 12 месяцев — до июня 2026.

По информации talkSPORT, это решение "Тоттенхэма" стало сюрпризом для Сона, который ожидал, что клуб пригласит его к столу переговоров для обсуждения новой сделки.

Сон забил 123 гола в 311 матчах Премьер-Лиги за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Байера в 2015 году. 32-летний южнокореец является единственным игроком, уцелевшим из стартового состава "шпор" на финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" в 2019.

Сон ожидал совсем другого отношения к себе, учитывая заслуги перед "Тоттенхэмом", но на деле оказалось, что в конце следующего сезона нападающий может стать свободным агентом.


Метки Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1244

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. closer 12.11.2024 20:37 # closer
    Хитрый этот леви

    (ответить)

  2. chelsiukpro 12.11.2024 20:10 # chelsiukpro
    Да ладно, старый будет Сон через полтара года. Поиди лучше тренируй молодежку курей! Пользы больше будет.

    (ответить)

  3. gary47 12.11.2024 20:06 # gary47
    Возможно, в межсезонье займутся этим вопросом

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: