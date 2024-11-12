Сон удивлен, что "Тоттенхэм" решил не предлагать ему новый контракт

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин остался удивлен решением клуба не предлагать ему новый контракт.

Ранее осенью стало известно, что "Тоттенхэм" решил воспользоваться своей опцией по продлению действующего контракта Сона на 12 месяцев — до июня 2026.



По информации talkSPORT, это решение "Тоттенхэма" стало сюрпризом для Сона, который ожидал, что клуб пригласит его к столу переговоров для обсуждения новой сделки.



Сон забил 123 гола в 311 матчах Премьер-Лиги за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Байера в 2015 году. 32-летний южнокореец является единственным игроком, уцелевшим из стартового состава "шпор" на финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" в 2019.



Сон ожидал совсем другого отношения к себе, учитывая заслуги перед "Тоттенхэмом", но на деле оказалось, что в конце следующего сезона нападающий может стать свободным агентом.