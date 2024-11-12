Родри надеется, что еще сыграет в этом сезоне

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри заявил, что еще надеется сыграть в этом сезоне.

28-летний Родри находится вне игры с сентября, когда в матче против "Арсенала" он получил потребовавшую операции травму задней поверхности бедра.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола неоднократно говорил, что Родри вернется только в следующем сезоне, однако обладатель "Золотого мяча" чувствует, что его восстановление идет с опережением срока и он еще сыграет в этой кампании.



"Уверен ли я в том, что это возможно? Да, да. Плюс теперь сезоны стали длиннее, клубный Чемпионат Мира завершится 13 июля. Я хочу, чтобы у меня был этот психологический вызов".



"Я уже начал ходить, и я чувствую себя лучше, чем думал. Гави привык говорить: "Мне нужно играть в футбол". В моем возрасте ты смотришь на это по-другому — тебе также нужно время на отдых и восстановление", — цитирует Родри talkSPORT.