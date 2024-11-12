FA открыла расследование в отношении Кута

Дэвид Кут FA инициировала собственное расследование в отношении рефери Премьер-Лиги Дэвида Кута.

Накануне судейский корпус объявил, что отстраняет Кута от работы и начинает внутреннее расследование по поводу распространившегося в социальных сетях видео, на котором Дэвид называет "Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".

Теперь к делу подключилась FA. Помимо оскорбительной речи, Кут ссылался на национальность Клоппа, что может быть воспринято как нарушение правил Ассоциации.

"Мы осведомлены о случившемся, и мы расследуем это", — говорится в заявлении FA.

Тем временем, как сообщает BBC, Кут также не будет судить матчи сборных в этот международный перерыв. В данный момент неясно, когда Дэвид снова возьмет свисток в руки или сядет в комнату VAR.


Метки FA, PGMOL, Кут, Ливерпуль, рефери

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. gin 12.11.2024 18:39 # gin
    Отстранить надо не за сказанные слова, а за полное отсутствие мозгов. Будучи одним из лучших судей(якобы) Англии, так пустить карьеру под откос - это надо быть абсолютно безмозглым.

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  2. gucman 12.11.2024 18:24 # gucman
    За правду разве судят? Вот вам и свобода слова

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  3. electric 12.11.2024 18:20 # electric
    Сюдаааааа, сцука шарамыжная!
    Будешь теперь со страпона на страпон прыгать, как какой-нибудь охранник, мать его за ногу..

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