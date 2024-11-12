FA открыла расследование в отношении Кута
FA инициировала собственное расследование в отношении рефери Премьер-Лиги Дэвида Кута.
Накануне судейский корпус объявил, что отстраняет Кута от работы и начинает внутреннее расследование по поводу распространившегося в социальных сетях видео, на котором Дэвид называет "Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".
Теперь к делу подключилась FA. Помимо оскорбительной речи, Кут ссылался на национальность Клоппа, что может быть воспринято как нарушение правил Ассоциации.
"Мы осведомлены о случившемся, и мы расследуем это", — говорится в заявлении FA.
Тем временем, как сообщает BBC, Кут также не будет судить матчи сборных в этот международный перерыв. В данный момент неясно, когда Дэвид снова возьмет свисток в руки или сядет в комнату VAR.
12.11.2024 18:00
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Отстранить надо не за сказанные слова, а за полное отсутствие мозгов. Будучи одним из лучших судей(якобы) Англии, так пустить карьеру под откос - это надо быть абсолютно безмозглым.
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За правду разве судят? Вот вам и свобода слова
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Сюдаааааа, сцука шарамыжная!
Будешь теперь со страпона на страпон прыгать, как какой-нибудь охранник, мать его за ногу..
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