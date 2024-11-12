FA открыла расследование в отношении Кута

FA инициировала собственное расследование в отношении рефери Премьер-Лиги Дэвида Кута.

Накануне судейский корпус объявил, что отстраняет Кута от работы и начинает внутреннее расследование по поводу распространившегося в социальных сетях видео, на котором Дэвид называет "Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".



Теперь к делу подключилась FA. Помимо оскорбительной речи, Кут ссылался на национальность Клоппа, что может быть воспринято как нарушение правил Ассоциации.



"Мы осведомлены о случившемся, и мы расследуем это", — говорится в заявлении FA.



Тем временем, как сообщает BBC, Кут также не будет судить матчи сборных в этот международный перерыв. В данный момент неясно, когда Дэвид снова возьмет свисток в руки или сядет в комнату VAR.