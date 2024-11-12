"Рома" задумывается о приглашении Поттера

Итальянская "Рома" задумывается о приглашении бывшего главного тренера "Челси" Грэм Поттера.

Владелец "Ромы" Дэн Фридкин, который сейчас завершает приобретение "Эвертона", ищет замену для Ивана Юрича, который был уволен с поста главного тренера после домашнего поражения 2:3 от "Болоньи" в минувший уикенд.



Юрич, пришедший на место легенды "Ромы" Даниэле Де Росси, продержался в клубе лишь 12 матчей, и Фридкин находит заманчивой возможность пригласить Поттера.



Поттер находится без работы с апреля 2023, когда от его услуг отказался "Челси". В своем недавнем интервью Грэм подтвердил, что хочет снова тренировать.



Издание talkSPORT добавляет, что слухи об интересе "Ромы" к уволенному из "Манчестер Юнайтед" Эрику Тен Хагу не соответствуют действительности. А вот Фрэнк Лэмпард вполне может попасть в шорт-лист клуба Серии А.