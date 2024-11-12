Владелец "Ковентри" подтвердил, что Лэмпард претендует на работу в его клубе

Фрэнк Лэмпард Владелец "Ковентри" Дуг Кинг подтвердил, что легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард является одним из кандидатов на вакантный пост главного тренера в его клубе.

"Ковентри" находится в поисках нового рулевого с прошлой недели, когда клуб Чемпионшипа уволил Марка Робинса.

Лэмпард был сразу возведен букмекерами в статус фаворита на роль следующего наставника "Ковентри", однако пока Фрэнк лишь просто откликнулся на вакансию и еще не был приглашен на собеседование.

"Мы получили огромное количестве резюме от специалистов высокого класса, и Фрнэк является одним из них".

"Вся работе еще впереди. Сейчас у нас международный перерыв. Мы рассмотрим все возможности".

"Мы потрудимся над составлением шорт-листа, от которого и будем затем отталкиваться", — цитирует Кинга BBC.


Метки Ковентри, Лэмпард, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2024 16:00

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