Владелец "Ковентри" подтвердил, что Лэмпард претендует на работу в его клубе
Владелец "Ковентри" Дуг Кинг подтвердил, что легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард является одним из кандидатов на вакантный пост главного тренера в его клубе.
"Ковентри" находится в поисках нового рулевого с прошлой недели, когда клуб Чемпионшипа уволил Марка Робинса.
Лэмпард был сразу возведен букмекерами в статус фаворита на роль следующего наставника "Ковентри", однако пока Фрэнк лишь просто откликнулся на вакансию и еще не был приглашен на собеседование.
"Мы получили огромное количестве резюме от специалистов высокого класса, и Фрнэк является одним из них".
"Вся работе еще впереди. Сейчас у нас международный перерыв. Мы рассмотрим все возможности".
"Мы потрудимся над составлением шорт-листа, от которого и будем затем отталкиваться", — цитирует Кинга BBC.
12.11.2024 16:00
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