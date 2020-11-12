Флетчер не покинет "Юнайтед"

В отличие о Рууда Ван Нистелроя, Даррен Флетчер не покинет "Манчестер Юнайтед" при новом главном тренере Рубене Амориме.

Накануне "Юнайтед" объявил, что Ван Нистелрой покидает клуб после четырех матчей, проведенных Руудом в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера.



Как и Ван Нистелрой, Флетчер входил в штаб уволенного Эрика Тен Хага, однако Даррен продолжит трудиться на клуб с "Олд Траффорд".



Как сообщает Daily Express, роль Флетчера при Амориме несколько изменится. Даррен сосредоточится на тренерской работе и будет выступать связующим звеном между первой командой и академией.