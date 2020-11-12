Флетчер не покинет "Юнайтед"

Рууд Ван Нистелрой и Даррен Флетчер В отличие о Рууда Ван Нистелроя, Даррен Флетчер не покинет "Манчестер Юнайтед" при новом главном тренере Рубене Амориме.

Накануне "Юнайтед" объявил, что Ван Нистелрой покидает клуб после четырех матчей, проведенных Руудом в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера.

Как и Ван Нистелрой, Флетчер входил в штаб уволенного Эрика Тен Хага, однако Даррен продолжит трудиться на клуб с "Олд Траффорд".

Как сообщает Daily Express, роль Флетчера при Амориме несколько изменится. Даррен сосредоточится на тренерской работе и будет выступать связующим звеном между первой командой и академией.


Метки Манчестер Юнайтед, тренеры, Флетчер

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2024 15:00

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  1. halamadrid94 12.11.2024 15:20 # halamadrid94
    Поболся стать тенью мега-ассистента в лице РВН , а вечный помощник тренера Флетчер ему не угроза. Понятно все с этим цыганом. Предсказываю минимум 10 поражений Амориму до конца сезона. Итоговое место не выше 7-го.

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