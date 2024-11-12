Шерингем одобряет решение Аморима отказаться от Ван Нистелроя

Легенда "Манчестер Юнайтед" Терри Шерингем одобрил решение нового главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима отказаться от услуг Рууда Ван Нистелроя.

Накануне "Юнайтед" объявил, что Ван Нистелрой не будет ассистировать Амориму. Рууд покидает клуб вместе с тремя другими специалистами, входившими в штаб уволенного Эрика Тен Хага.



По мнению Шерингема, это вполне логичное решение, ведь Аморим не знает Ван Нистелроя лично и берется за работу в "Юнайтед" со своими проверенными помощниками.



"Для Рубена Аморима не стало бы ошибкой попрощаться с Руудом Ван Нистелроем. Большинство главных тренеров приходят со своим персоналом, а Аморим в том положении, чтобы выдвигать свои условия".



"Если он не знает Рууда, не знает его характер, то он не сможет его поддержать. Думаю, когда приходят новые тренеры, это время начать с чистого листа — вы не хотите никакой путаницы из-за связи с тем, что было в клубе раньше", — сообщил Шерингем Flashscore.