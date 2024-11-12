Эдегор все-таки не сыграет за сборную Норвегии

Мартин Эдегор Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор все-таки не сыграет за сборную Норвегии в этот международный перерыв.

Отметившись поздним появлением на замену против "Интера" в Лиге Чемпионов посреди прошлой недели и полностью сыграв матч Премьер-Лиги против "Челси" в минувший уикенд, Эдегор был вызван в сборную Норвегии, поездка куда в сентябре обернулся для него травмой лодыжки.

"Арсенал" был расстроен таким решением норвежцев. Однако Эдегор, улетев в Осло в понедельник, был обследован медицинским штабом сборной, после чего было решено, что Мартин не сможет сыграть против Словении и Казахстана.

Таким образом, сообщает Evening Standard, теперь 25-летний полузащитник вернется в расположение своего клуба, чтобы продолжить работу над улучшением своих физических кондиций после недавней травмы.


Метки Арсенал, травмы, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 495



Поиск: