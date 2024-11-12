Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт возобновил полноценные тренировки после двух месяцев отсутствия с переломом стопы.

В этом сезоне Эллиотт успел отметиться единственным появлением на замену, сыграв несколько минут против "Брентфорда" в конце августа. Затем Харви отправился в молодежную сборную Англии U-21, где на тренировке получил перелом стопы.



Изначально возвращение Эллиотта ожидалось после международного перерыва в октябре, однако восстановление Харви несколько затянулось.



Долгожданное возобновление Эллиоттом полноценных тренировок случилось только в понедельник, когда, сообщает Liverpool Echo, Харви провел занятие на базе в Керби с командой U-21 "Ливерпуля".



Теперь Эллиотт должен постараться набрать форму к моменту, когда из своих сборных вернутся игроки первой команды "Ливерпуля".