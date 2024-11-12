Диаш: "Пожалуйста, сомневайтесь в нас"

Защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш предупредил, что люди могут совершить ошибку, если усомнятся в способности его команды защитить чемпионское звание Премьер-Лиги.

На этот международный перерыв "Сити" ушел, потерпев четыре поражения кряду во всех соревнованиях, чего прежде еще не случалось в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы.



В данный момент "Сити" уступает уже пять очков лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю", однако Диаш напоминает, что "горожане" не первый раз сталкиваются с трудностями.



"Является ли этот период тяжелейшим в моей карьере в "Сити"? Сложно сказать. В прошлом году у нас тоже был тяжелый период примерно в это же время, до Рождества... И даже в сезоне с треблом. Кажется, когда мы сделали требл, мы в шутку называли этот период "черным январем". У нас был тяжелый период и тогда".



"Всегда важно то, как ты реагируешь на такого рода моменты. Наша команда и выиграла так много, потому что в моменты сложности мы проявляем характер и остаемся сплоченными".



"Мы не ищем виноватых. Мы ищем людей, которые могут засучить рукава и сражаться вместе. Нам нужно сделать это снова".



"Было бы ошибкой списать "Сити" из чемпионской гонки? Пожалуйста, сомневайтесь в нас", — цитирует Диаша ESPN.