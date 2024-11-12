"Ливерпуль" отчаянно хочет Керкеза

Спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз отчаянно хочет приобрести левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза.

В этом сезоне к основному левому защитнику "Ливерпуля" Энди Робертсону есть большие вопросы, хотя 30-летний шотландец и вернулся в стартовый состав на матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшую субботу (2:0).



"Ливерпуль" также вынужден учитывать тот факт, что весной Робертсону исполнится 31 год, а контракт Энди рассчитан до конца следующего сезона.



Поэтому укрепление левого фланга обороны является одним из приоритетов для "Ливерпуля", и газета Sunday Mirror в своем печатном выпуске утверждает, что Хьюз отчаянно хочет заполучить 21-летнего Керкеза.



Именно Хьюз привел Керкеза в "Борнмут" в июле 2023, заплатив голландскому АЗ 15 миллионов фунтов за партнера полузащитника "Ливерпуля" Доминика Собослаи по сборной Венгрии.



Сейчас Керкез, который ранее в ноябре отметился двумя результативными передачами против "Манчестер Сити", оценивается в 50 млн. фунтов, также вызывая интерес у "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



Уточняется, что "Ливерпуль" планирует покупку Керкеза на следующее лето.