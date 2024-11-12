"Фулхэм" и "Брентфорд" обратились насчет Кюна

"Фулхэм" и "Брентфорд" сделали свои запросы насчет вингера "Селтика" Никласа Кюна.

Кюн обратил на себя внимание многих европейских клубов, включая представителей Премьер-Лиги, своей блестящей игрой за "Селтик" в этом сезоне.



В этом сезоне 24-летний немец забил 10 голов и отдал 11 результативных передач за "Селтик" во всех соревнованиях, сыграв ключевую роль в недавней победе 3:1 над "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов.



По информации Sky Sport Germany, среди претендентов на Кюна значатся "Фулхэм" и "Брентфорд", причем оба уже сделали свои запросы в преддверии зимнего трансферного окна.



Добавим, Кюн имеет контракт до 2029 года. В январе 2024 Никлас был куплен "Селтиком" у венского "Рапида" за 3 миллиона фунтов.