Сборная Бразилии отрицает контакт с Гвардиолой

Президент Бразильской федерации футбола Эдналдо Родригес опроверг слухи о переговорах с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

На прошлой неделе появилась информация, что Гвардиола, чей контракт с "Сити" истекает в конце сезона, открыт к работе со сборной Бразилии.



Утверждалось, что бразильская сторона несколько раз разговаривала с Гвардиолой в этом году насчет прихода Хосепа на место Доривала Жуниора, который проиграл четыре из своих 10 матчей после назначения в январе 2024.



Однако Родригес уверяет, что его организация не обращалась к Гвардиоле и вообще не помышляет о смене главного тренера сборной Бразилии.



"И хотя он является одним из величайших тренеров в мире, с нашей стороны не было никаких попыток установить контакт".



"Мы работаем с тренерским штабом Доривала Жуниора, и мы довольны ими. У него есть контракт до 2026 года. Отправится ли он на Чемпионат Мира, зависит от него", — сообщил Родригес ESPN Brasil.