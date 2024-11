Линекер покинет телешоу Match of the Day

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер покинет роль ведущего телешоу Match of the Day в конце сезона.

Еще в октябре появилась информация, что 63-летний Линкер обсуждает с медиакорпорацией BBC продление своего истекающего в конце сезона контракта.



В итоге было решено, что Линкер покинет Match of the Day, но сохранит свою связь с BBC и, например, будет освещать Чемпионат Мира 2026 года.



Линекер является бессменным ведущим Match of the Day четверть века — с 1999 года. Также Гари является самой высокооплачиваемой звездой BBC, зарабатывая свыше 1.3 млн. фунтов в год, сообщает Evening Standard.