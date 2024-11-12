Сборная Англии недосчиталась восьми игроков

Сразу восемь игроков не смогли откликнуться на вызов в сборную Англии.

В понедельник в тренировочном центре "Сент-Джордж Парк" должны были собраться 26 игроков, которых временный тренер англичан Ли Карсли вызвал на матчи Лиги Наций против Греции и Ирландии.



Однако после матчей минувшего уикенда сборная Англии понесла целый ряд потерь. Этими восемью игроками, которые не смогут помочь Карсли в его заключительных матчах, стали голкипер Аарон Рамсдейл, защитники Трент Александер-Арнольд и Леви Колуилл, полузащитники Деклан Райс, Коул Палмер, Джек Грилиш и Фил Фоден, а также нападающий Букайо Сака.



Благодаря этому впервые в своей карьере во взрослую сборную Англии был приглашен нападающий "Астон Виллы" Морган Роджерс, который забил шесть голов в 31 матче после перехода из "Мидлсбро" в январе.



Дополнительно Карсли вызвал Джеймса Траффорда из "Бернли", Джаррада Брантуэйта из "Эвертона", Тино Ливраменто из "Ньюкасла" и Джаррода Боуэна из "Вест Хэма".