"Юнайтед" объявил об уходе Ван Нистелроя
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе из клуба Рууда Ва Нистелроя, которому так и не нашлось места в штабе главного тренера Рубена Аморима.
Ван Нистелрой только минувшим летом вернулся в "Юнайтед", за который он отыграл пять сезонов в качестве игрока. Рууд был назначен ассистентом Эрика Тен Хага, после увольнения которого в апреле стал временно исполняющим обязанности главного тренера.
В качестве временного тренера Ван Нистелрой провел четыре матча, одержав три победы и однажды сыграв вничью.
Ван Нистелрой несколько раз заявил, что хотел бы помогать Амориму, который сегодня прибыл в Манчестер из Лиссабона, однако после очной встречи Рубен решил отказаться от услуг 48-летнего голландца.
Возможно, дело в том, что Аморим прибыл в Манчестер не один, а со своей командой помощников. Или Рубен решил, что наличие у него за спиной такой сильной личности, как Ван Нистелрой, будет подрывать его авторитет.
Помимо Ван Нистелроя, "Юнайтед" также покидают ассистент Рене Хаке, тренер вратарей Йелле Тен Рувелаар и аналитик Питер Морель.
"Юнайтед" также обещает вскоре представить новый тренерский штаб, формированием которого сейчас занят Аморим.
11.11.2024 23:00
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Последние комментарии:
В отстранении есть и плюсы. Теперь заведу канал на ютубе и расскажу правду о том, какой из колбасников лучше всех сосал мой чупа-чупс, чтобы не быть удалённым уже в 1 тайме.
Также расскажу, что я сделал, когда КЛОПП укусил своими унитазными зубами мою крайнюю плоть
(ответить)
Очередная "орчиха", сеет панику в эльфийском саду. Все мужики в эвропе давным давно! Телемарафон не даст соврать xD
https://t.me/sharanism/36568
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Отстранение дэвида кута будет уроком для всех, кто попробует что-то тявкнуть в сторону величайшего английского клуба в истории. Посмел как-то задеть "Ливерпуль"? Будь готов к последствиям, ответ будет незамедлительным. Любой обидчик понесет заслуженное наказание и так будет с каждым! Я хоть и являюсь болельщиком красных дьяволов, но не могу не признать, что "Ливерпуль" - это лицо английской премьер лиги, самый титулованный клуб страны все-таки. Негоже всякой пыли очернять честь мерсисайдского мастодонта. Уважение судейскому корпусу за то, что приняли самое адекватное решение из всех возможных. Воистину YNWA!
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А есть чо по подзалуплу!? Ну кроме той базы, что выдал дэвид кут
(ответить)
Также Кут был арбитром VAR в октябре 2020, когда капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк получил травму крестообразных связок колена против "Эвертона", но голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд избежал санкций за нанесение увечий коллеге.
Источник: http://fapl.ru/posts/111158/#reply
ахуенно тогда колбасников обосцал братишки
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«На левом фланге от Гуляйполя противник имел немалые продвижения за сегодняшний день, смогли продвинуться на несколько километров. Пока все обсасывают новости о том, что до Днепропетровской области 11 км, то между тем уже меньше 9 км», – написал лейтенант ВСУ с позывным «Алекс».
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Михуйло дай админку, теперь тут колбасников судить буду!
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Вернётся ещё
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10.09.2024 14:24 #
hachidlo
А ведь у яночки такое же обезьянье ебло, как и у меня
Источник: http://fapl.ru/posts/109913/?c=1#c7965536
чета ору, ребятулечки
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Свобода слова в петушином углу:
Нардеп Евгений Шевченко, вступивший недавно в публичный конфликт с Офисом президента, заявил, что может быть вскоре арестован.
«Саша Дубинский! Готовься меня встречать. Придеться теперь вместе посидеть в СИЗО. Политика она такая», - написал Шевченко.
(ответить)
#СвободуДэвидуКуту
#ДэвидКутПротивИнклюзивности
(ответить)
Колбасник?
Пидор!
(ответить)
Уже во второй раз
(ответить)
НЕНАВИЖУ грёбанных колбасников!
(ответить)
братишки, надо продавать колвилла и фофана
зачем нам эти лошки, когда есть готовая
связка цз из монако дисаси бадиашиль?
дай бог, чтобы руководство имперотаторси
меня услышало КАМОН КРАСИФФФ
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Минус в карму..
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горе то какое
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Google разрабатывает технологию для отслеживания опасного вождения
Современные автомобили оснащены множеством технологий, которые отслеживают, как водитель управляет транспортным средством. Системы помощи водителю анализируют скорость, ускорение, торможение и манёвры, чтобы обеспечивать безопасность на дороге. Компания Google подала заявку на получение патента для новой технологии, которая позволит мониторить работу этих систем.
Патент описывает технологию, которая будет собирать данные от систем помощи водителю и анализировать их для оценки уровня безопасности вождения. Например, система может отслеживать, насколько часто водитель резко перестраивается без использования поворотников, превышает скорость или совершает другие опасные манёвры.
Патент предлагает несколько возможных сценариев корректирующих действий. Наиболее простыми являются аудио- и визуальные предупреждения, уведомляющие водителя о том, что его манёвр может быть опасным. В более продвинутых случаях система может предупреждать другие автомобили о потенциально опасном поведении водителя.
Наиболее радикальная функция патента предусматривает возможность временного изъятия контроля над автомобилем у водителей, которые многократно нарушают правила безопасности. Это может быть применено в экстренных ситуациях, когда поведение водителя представляет угрозу для окружающих.
Однако, как и многие другие патенты, эта идея пока остаётся на стадии концепции. Подобные технологии вряд ли появятся на дорогах в ближайшее время, но в будущем они могут стать частью стандартных систем безопасности в автомобилях.
https://www.motor1.com/news/739945/google-patent-tech-take-control-drivers/
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Одмен хочет спасти птушника от уничтожения на фупле, но даже уход Ван Нистерлу в очечах и на стиле, по которому течёт армянская бабка, этого не изменят.
Быть добру!
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Потеряли лучшего тренера в истории, мда
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