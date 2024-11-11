"Юнайтед" объявил об уходе Ван Нистелроя

"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе из клуба Рууда Ва Нистелроя, которому так и не нашлось места в штабе главного тренера Рубена Аморима.

Ван Нистелрой только минувшим летом вернулся в "Юнайтед", за который он отыграл пять сезонов в качестве игрока. Рууд был назначен ассистентом Эрика Тен Хага, после увольнения которого в апреле стал временно исполняющим обязанности главного тренера.



В качестве временного тренера Ван Нистелрой провел четыре матча, одержав три победы и однажды сыграв вничью.



Ван Нистелрой несколько раз заявил, что хотел бы помогать Амориму, который сегодня прибыл в Манчестер из Лиссабона, однако после очной встречи Рубен решил отказаться от услуг 48-летнего голландца.



Возможно, дело в том, что Аморим прибыл в Манчестер не один, а со своей командой помощников. Или Рубен решил, что наличие у него за спиной такой сильной личности, как Ван Нистелрой, будет подрывать его авторитет.



Помимо Ван Нистелроя, "Юнайтед" также покидают ассистент Рене Хаке, тренер вратарей Йелле Тен Рувелаар и аналитик Питер Морель.



"Юнайтед" также обещает вскоре представить новый тренерский штаб, формированием которого сейчас занят Аморим.