Каземиро впечатлен влиянием Аморима на "Спортинг"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро признался, что находится под впечатлением от того, какое влияние произвел Рубен Аморим на "Спортинг".

В этот международный перерыв Аморим приступает к исполнению обязанностей главного тренера "Юнайтед".



Каземиро предвкушает совместную работу с Аморимом, который добился больших успехов в "Спортинге" и, как считает бразильский полузащитник, трансформировал клуб из Лиссабона.



"Мы еще не разговаривали, но каждый так хорошо отзывается о нем. Помимо всего прочего, он очень искренний, очень преданный. Мы не можем игнорировать, как он изменил "Спортинг". Мы знаем, что "Спортинг" завоевал много трофеев. Он изменил клуб с помощью трофеев".



"Он уже доказал, что является тренером, который много всего выиграл. Думаю, он будет хорошим примером для каждого, чтобы расти и учиться. Думаю, это правильный способ, что помочь нам прибавить и оказаться на вершине таблицы".



"Конечно, мы должны продолжать развиваться. У нас есть игроки для этого. Мы должны продолжать расти. У нас есть хорошая динамика. После международного перерыва будет самая важная часть сезона, когда вы играете много матчей, и когда нужны все игроки", — цитирует Каземиро The Independent.