Аморим: "Это очень сложная работа"

Рубен Аморим Рубен Аморим заявил, что у него нет иллюзий насчет работы главным тренером "Манчестер Юнайтед".

Едва подписав контракт с "Юнайтед", Аморим в шутку сравнил себя с легендарным сэром Алексом Фергюсоном.

Однако на самом деле Аморим четко понимает, насколько сложно ему будет на новом месте работы, где провалились некоторые из его звездных коллег.

"Я чувствую себя готовым к этому новому вызову. Я не наивен, я знаю, что это будет очень сложно, очень сложно".

"У меня спокойно на душе. Я могу сосредоточиться на своей новой работе, и я предвкушаю, как начну завтра".

"Знаю, где-либо еще будет сложно воспроизвести то, что у меня есть здесь, потому что в разных местах другие ожидания и давление".

"Я знаю, как собираюсь играть поначалу, потому что нужно начать со знакомой вам структуры, а затем вы адаптируетесь с учетом имеющихся игроков".

"Есть травмы или нет травм, что за игроки, с какими способностями обороняться и атаковать... Я ознакомлюсь с этим в ближайшие недели", — цитирует Аморима BBC.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2024 20:00

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  1. ilovemanutd 11.11.2024 20:17 # ilovemanutd
    Вот это заруба намечается, молодые тестостероновые смугляши (Артета и Аморим) против лысых шарлатанов (Гвардиола, Мареска и Слот)

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