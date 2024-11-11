Аморим: "Это очень сложная работа"

Рубен Аморим заявил, что у него нет иллюзий насчет работы главным тренером "Манчестер Юнайтед".

Едва подписав контракт с "Юнайтед", Аморим в шутку сравнил себя с легендарным сэром Алексом Фергюсоном.



Однако на самом деле Аморим четко понимает, насколько сложно ему будет на новом месте работы, где провалились некоторые из его звездных коллег.



"Я чувствую себя готовым к этому новому вызову. Я не наивен, я знаю, что это будет очень сложно, очень сложно".



"У меня спокойно на душе. Я могу сосредоточиться на своей новой работе, и я предвкушаю, как начну завтра".



"Знаю, где-либо еще будет сложно воспроизвести то, что у меня есть здесь, потому что в разных местах другие ожидания и давление".



"Я знаю, как собираюсь играть поначалу, потому что нужно начать со знакомой вам структуры, а затем вы адаптируетесь с учетом имеющихся игроков".



"Есть травмы или нет травм, что за игроки, с какими способностями обороняться и атаковать... Я ознакомлюсь с этим в ближайшие недели", — цитирует Аморима BBC.