Аморим: "Это очень сложная работа"
Рубен Аморим заявил, что у него нет иллюзий насчет работы главным тренером "Манчестер Юнайтед".
Едва подписав контракт с "Юнайтед", Аморим в шутку сравнил себя с легендарным сэром Алексом Фергюсоном.
Однако на самом деле Аморим четко понимает, насколько сложно ему будет на новом месте работы, где провалились некоторые из его звездных коллег.
"Я чувствую себя готовым к этому новому вызову. Я не наивен, я знаю, что это будет очень сложно, очень сложно".
"У меня спокойно на душе. Я могу сосредоточиться на своей новой работе, и я предвкушаю, как начну завтра".
"Знаю, где-либо еще будет сложно воспроизвести то, что у меня есть здесь, потому что в разных местах другие ожидания и давление".
"Я знаю, как собираюсь играть поначалу, потому что нужно начать со знакомой вам структуры, а затем вы адаптируетесь с учетом имеющихся игроков".
"Есть травмы или нет травм, что за игроки, с какими способностями обороняться и атаковать... Я ознакомлюсь с этим в ближайшие недели", — цитирует Аморима BBC.
11.11.2024 20:00
Просмотров: 422
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вот это заруба намечается, молодые тестостероновые смугляши (Артета и Аморим) против лысых шарлатанов (Гвардиола, Мареска и Слот)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий