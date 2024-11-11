Аканджи и Нунеш не поедут в свои сборные
Защитник Мануэль Аканджи и полузащитник Матеуш Нунеш останутся в расположении "Манчестер Сити" в этот международный перерыв.
На эту двухнедельную паузу "Сити" ушел, проиграв все четыре последних матчах с учетом всех соревнований, чего прежде еще не случалось в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы.
Основной причиной этого спада Гвардиола называл обилие травм. Например, Рубен Диаш и Джон Стоунс даже не были вызваны в свои сборные.
Аканджи и Нунеш были приглашены в сборные Швейцарии и Португалии, соответственно, но тоже останутся в Манчестере и займутся своим здоровьем. Официальное подтверждение этому поступило сегодня, сообщает Evening Standard.
Отметим, что Аканджи не принимал участия в проигранном "Сити" матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувшую субботу (2:1), тогда как Нунеш провел на поле "Амекс" все 90 минут.
11.11.2024 19:00
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