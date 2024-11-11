Фофана не поехал в сборную Франции из-за боли в колене

Защитник "Челси" Весле Фофана не смог откликнуться на вызов в сборную Франции, сославшись на то, что у него болит колено.

В этом сезоне 23-летний Фофана является ключевым игроком "Челси", выходят в стартовом составе на 10 из 11 матчей "синих" в Премьер-Лиге.



Фофана целиком провел дерби против "Арсенала" накануне (1:1), а сегодня должен был явиться в расположение сборной Франции, которая в этот международный перерыв сыграет против Израиля и Италии в рамках Лиги Наций.



Однако сегодня было объявлено, что Фофана даже не приедет в Клерфонтен. У Весле внезапно разболелось колено, поэтому вместо представителя "Челси" французы пригласили Бенжамена Павара из "Интера".