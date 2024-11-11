Фофана не поехал в сборную Франции из-за боли в колене
Защитник "Челси" Весле Фофана не смог откликнуться на вызов в сборную Франции, сославшись на то, что у него болит колено.
В этом сезоне 23-летний Фофана является ключевым игроком "Челси", выходят в стартовом составе на 10 из 11 матчей "синих" в Премьер-Лиге.
Фофана целиком провел дерби против "Арсенала" накануне (1:1), а сегодня должен был явиться в расположение сборной Франции, которая в этот международный перерыв сыграет против Израиля и Италии в рамках Лиги Наций.
Однако сегодня было объявлено, что Фофана даже не приедет в Клерфонтен. У Весле внезапно разболелось колено, поэтому вместо представителя "Челси" французы пригласили Бенжамена Павара из "Интера".
11.11.2024 18:00
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