Сборная Норвегии отказалась дать передышку Эдегору

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор все-таки поехал в сборную Норвегии, что может вызвать конфликт между клубом и национальной командой.

До своего позднего появления на замену против "Интера" в Лиге Чемпионов посреди прошлой недели Эдегор не играл за "Арсенал" с конца августа — все это время Мартин отсутствовал с травмой лодыжки, полученной в сборной Норвегии в сентябре.



Накануне 25-летний полузащитник полностью провел матч Премьер-Лиги против "Челси" (1:1), отдав результативную передачу на Габриэля Мартинелли и заслужив высокие оценки своей игрой, несмотря на длительное отсутствие.



Однако теперь Эдегор снова уезжает в сборную Норвегии, которая в этот международный перерыв сыграет против Словении и Казахстана.



Как сообщает Daily Mirror, главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен — к большому разочарованию "Арсенала" — отказался предоставить передышку едва вернувшемуся в строй игроку.



Теперь "канонирам" лишь остается надеяться, чтобы Эдегор вернулся в клуб здоровым и невредимым, а не как в прошлый раз.