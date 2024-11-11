Сборная Норвегии отказалась дать передышку Эдегору

Мартин Эдегор Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор все-таки поехал в сборную Норвегии, что может вызвать конфликт между клубом и национальной командой.

До своего позднего появления на замену против "Интера" в Лиге Чемпионов посреди прошлой недели Эдегор не играл за "Арсенал" с конца августа — все это время Мартин отсутствовал с травмой лодыжки, полученной в сборной Норвегии в сентябре.

Накануне 25-летний полузащитник полностью провел матч Премьер-Лиги против "Челси" (1:1), отдав результативную передачу на Габриэля Мартинелли и заслужив высокие оценки своей игрой, несмотря на длительное отсутствие.

Однако теперь Эдегор снова уезжает в сборную Норвегии, которая в этот международный перерыв сыграет против Словении и Казахстана.

Как сообщает Daily Mirror, главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен — к большому разочарованию "Арсенала" — отказался предоставить передышку едва вернувшемуся в строй игроку.

Теперь "канонирам" лишь остается надеяться, чтобы Эдегор вернулся в клуб здоровым и невредимым, а не как в прошлый раз.


Метки Арсенал, сборная Норвегии, травмы, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2024 17:00

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