Трент избежал серьезной травмы

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд избежал серьезной травмы задней поверхности бедра.

Александер-Арнольд был заменен в первом тайме победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшую субботу (2:0).

Несмотря на то, что главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот был встревожен потерей ведущего игрока, худшие опасения не подтвердились.

По информации The Times, Александер-Арнольд избежал серьезной травмы и пропустит около пары недель.

Таким образом, 26-летний защитник не поможет сборной Англии в этот международный перерыв, но в теории может вернуться даже к ближайшему матчу против "Ливерпуля" — против "Саутгемптона" 24 ноября.

Если Александер-Арнольд не сможет вернуться сразу после международного перерыва, выйти на поле "Сент-Мэри" вместо Трента будет готов Конор Брэдли.

Добавим, Александер-Арнольд признавался лучшим игроком во всех трех победных матчах сборной Англии при временном тренере Ли Карсли.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2024 16:00

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