Трент избежал серьезной травмы
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд избежал серьезной травмы задней поверхности бедра.
Александер-Арнольд был заменен в первом тайме победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшую субботу (2:0).
Несмотря на то, что главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот был встревожен потерей ведущего игрока, худшие опасения не подтвердились.
По информации The Times, Александер-Арнольд избежал серьезной травмы и пропустит около пары недель.
Таким образом, 26-летний защитник не поможет сборной Англии в этот международный перерыв, но в теории может вернуться даже к ближайшему матчу против "Ливерпуля" — против "Саутгемптона" 24 ноября.
Если Александер-Арнольд не сможет вернуться сразу после международного перерыва, выйти на поле "Сент-Мэри" вместо Трента будет готов Конор Брэдли.
Добавим, Александер-Арнольд признавался лучшим игроком во всех трех победных матчах сборной Англии при временном тренере Ли Карсли.
11.11.2024 16:00
Просмотров: 453
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хорошие новости!
(ответить)
КНЯЗЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий