Трент избежал серьезной травмы

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд избежал серьезной травмы задней поверхности бедра.

Александер-Арнольд был заменен в первом тайме победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшую субботу (2:0).



Несмотря на то, что главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот был встревожен потерей ведущего игрока, худшие опасения не подтвердились.



По информации The Times, Александер-Арнольд избежал серьезной травмы и пропустит около пары недель.



Таким образом, 26-летний защитник не поможет сборной Англии в этот международный перерыв, но в теории может вернуться даже к ближайшему матчу против "Ливерпуля" — против "Саутгемптона" 24 ноября.



Если Александер-Арнольд не сможет вернуться сразу после международного перерыва, выйти на поле "Сент-Мэри" вместо Трента будет готов Конор Брэдли.



Добавим, Александер-Арнольд признавался лучшим игроком во всех трех победных матчах сборной Англии при временном тренере Ли Карсли.