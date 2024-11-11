Четыре клуба Премьер-Лиги интересуются Мойесом

Сразу четыре клуба Премьер-Лиги присматриваются к бывшему главному тренеру "Вест Хэма" Дэвиду Мойесу.

61-летний Мойес находится без работы с конца прошлого сезона, когда "Вест Хэм" решил не продлевать его истекающий контракт и пригласил Хулена Лопетеги на место Дэвида.



По информации talkSPORT, сейчас опытнейший Мойес находится на радаре у "Кристал Пэлас", "Вулверхэмптона", "Саутгемптона" и "Лестера".



Все четыре перечисленных клуба неважно начали новый сезон и сейчас находятся в зоне вылета Премьер-Лиги или около нее.



Международный перерыв традиционно является временем, когда клубы могут произвести замену главного тренера, и кандидат калибра Мойеса является выделяющейся фигурой на рынке доступных тренеров.