Четыре клуба Премьер-Лиги интересуются Мойесом
Сразу четыре клуба Премьер-Лиги присматриваются к бывшему главному тренеру "Вест Хэма" Дэвиду Мойесу.
61-летний Мойес находится без работы с конца прошлого сезона, когда "Вест Хэм" решил не продлевать его истекающий контракт и пригласил Хулена Лопетеги на место Дэвида.
По информации talkSPORT, сейчас опытнейший Мойес находится на радаре у "Кристал Пэлас", "Вулверхэмптона", "Саутгемптона" и "Лестера".
Все четыре перечисленных клуба неважно начали новый сезон и сейчас находятся в зоне вылета Премьер-Лиги или около нее.
Международный перерыв традиционно является временем, когда клубы могут произвести замену главного тренера, и кандидат калибра Мойеса является выделяющейся фигурой на рынке доступных тренеров.
11.11.2024 15:00
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61??? Жесть, у меня в голове отложилось, что ему лет 50...
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