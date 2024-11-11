Лучшие моменты воскресных матчей 11-го тура Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 11-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.
"Челси" — "Арсенал" — 1:1 (0:0)
Голы: Нету 70 — Мартинелли 60
Длительность ролика: 08:23
"Тоттенхэм" — "Ипсвич" — 1:2 (0:2)
Голы: Бентанкур 69 — Смодич 31, Делап 43
Длительность ролика: 08:11
"Ноттингем Форест" — "Ньюкасл" — 1:3 (1:0)
Голы: Мурильо 21 — Исак 54, Жоэлинтон 72, Барнс 83
Длительность ролика: 09:34
"Манчестер Юнайтед" — "Лестер" — 3:0 (0:0)
Голы: Фернандеш 17, Виктор Кристиансен 38 (авт), Алехандро Гарначо 82
Длительность ролика: 07:07
11.11.2024 14:00
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фанаты Арсенала и Ливерпуля до начала сезона писали, что Челси будет в зоне вылета, а сейчас упрекают фанатов Челси, что те радуются ничьей с Арсеналом, который два года подряд занимал второе место.
и самое забавное, что фанаты Челси даже не радуются, а считают, что не доиграли и могли выиграть)
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ветка плача портовых подзалупалей и пидраликов
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Почему можно есть говядину «с кровью», а курицу нельзя?
Вопрос степени прожарки мяса особенно актуален среди гурманов, особенно когда речь идет о говяжьих стейках. В то время как их можно подавать с разной степенью прожарки — от слабой до полной, курицу необходимо прожаривать полностью, чтобы избежать пищевых отравлений.
Говядина, в отличие от курицы, обычно представляет собой цельный кусок мышцы, и бактерии обычно находятся только на его поверхности. У мяса здорового животного глубокие слои отрубов остаются стерильными внутри, если не была нарушена их целостность (например, не было проколов туши).
При обжарке находившиеся снаружи бактерии уничтожаются, даже если внутренняя часть стейка остается полусырой. Естественно, это не относится к блюдам из фарша, в котором бактерии могут распространяться по всей массе, поэтому его нужно готовить до полной готовности.
У курицы мясо имеет более рыхлую структуру и содержит больше межмышечной ткани и сосудов. Это делает его более уязвимым для бактериального проникновения. Кроме того, бактерии (такие как Campylobacter и Salmonella) могут присутствовать не только на поверхности, но и внутри мышечных волокон. Это объясняется особенностями анатомии курицы и обработкой на мясоперерабатывающих предприятиях.
Даже если вы готовите стейк из куриной грудки, бактерии могут сохраняться внутри мяса. Поэтому курицу всегда нужно готовить полностью — чтобы внутренняя температура достигала не менее 74 °C .
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Глоры членси отпустились до того, что радуются чудом добытому очку на своем унитазе против кризисного арсенала
Вот что мы узнали
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