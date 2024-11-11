Де Лигт хочет, чтобы Ван Нистелрой остался в МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттейс Де Лигт заявил, что хотел бы сохранить Рууда Ван Нистелроя в клубе.

Отработав свои четыре матча в качестве временного тренера, теперь Ван Нистелрой готовится узнать, найдется ли ему место в штабе нового рулевого "Юнайтед" Рубена Аморима.



Де Лигт очень доволен работой с Ван Нистелроем, чувствуя, что Рууд вернул "Юнайтед" удачу в своей временной роли.



"В этих четырех матчах мы набрали 10 очков, и я думаю, это действительно хорошо. Важно, что мы забили много голов. При этом мы пропустили не так много, поэтому можно сказать, что это был успешный короткий период".



"Я лишь могу судить по своему опыту, и я думаю, он был действительно бесценен для нас в качестве ассистента, а также он проявил свои способности как главный тренер. Разумеется, он знает клуб, и он знает, что здесь ожидают от игроков, в том числе — трибуны".



"По моему мнению, он может остаться, но в конце концов это решение нового главного тренера".



"Всегда легко сказать, что изменилось. Думаю, он изменил не так много. Разница лишь в том, что при Эрике (Тен Хаге) у нас были матчи вроде выезда к "Вест Хэму", когда мы имели восемь моментов и не забили. Иногда футбол бывает довольно странным".



"Иногда тебе не хватает лишь везения. Это большой комплимент для Рууда, а также для Эрика, потому что иногда ситуация меняется просто по щелчку пальцев. Когда ты начинаешь выигрывать матчи, каждый получает уверенность в себе", — цитирует Де Лигта Sky Sports.